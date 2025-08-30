Cerrar X
Congresistas de EUA visitan Ecuador antes de llegada de Rubio

Una delegación del Congreso de EUA se reunió con el ministro de Defensa de Ecuador, para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa

Una delegación del Congreso de los Estados Unidos se reunió en Quito con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa.

El encuentro, previo a la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el próximo 3 de septiembre, contó con la participación del viceministro Roberto Quintero y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Accidental, Pablo Caicedo.

Durante la reunión, se identificaron y priorizaron las necesidades estratégicas de Ecuador en materia de seguridad, con el objetivo de abordarlas conjuntamente y reafirmar el compromiso de ambos países con la seguridad regional, según informó el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

Esta cita se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de Daniel Noboa por combatir la inseguridad, en un contexto de “conflicto armado interno” declarado en enero de 2024, cuando se catalogó como “terroristas” a grupos de delincuencia organizada.

La visita de Rubio busca conocer de cerca las necesidades del Gobierno ecuatoriano para reducir la dependencia de China, generada durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), y fortalecer la lucha contra grupos criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, ambos de origen venezolano.

El 14 de agosto, Noboa declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista en Ecuador, ordenando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizar su influencia en las bandas criminales locales.

Esta medida sigue la línea de Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro sancionó a dicha organización en julio.

Además, Noboa ya había catalogado como terroristas al Tren de Aragua y a disidencias de las FARC, como los Comandos de la Frontera y el Frente Óliver Sinisterra, en sintonía con acciones previas de Washington.


