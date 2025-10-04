Cerrar X
Congresistas renuncian a salario durante cierre de Gobierno de EU

Registros públicos corroboran que los miembros del Congreso ganan $174,000 dólares anuales, lo cual puede ascender si cuentan con un cargo de liderazgo

  • 04
  • Octubre
    2025

Legisladores demócratas y republicanos renunciaron a sus salarios de forma voluntaria, mientras dure el cierre de Gobierno en Estados Unidos.

Algunos afirmaron que donarán sus ingresos a causas humanitarias, mientras que, otros solicitaron que su pago sea retenido hasta el fin de la paralización.

Al menos 900,000 trabajadores federales fueron suspendidos de sus labores, mientras que otros 700,000 laboran sin salario desde el pasado primero de octubre.

Servicios esenciales como controladores aéreos y personal de Administración de Seguridad en el Transporte, Seguro Social, Departamento de Seguridad Nacional, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, continuarán en funciones.

La senadora republicana Ashley Moody y los representantes Mariannette Miller-Meeks, Mike Lawler y John James decidieron renunciar o diferir sus salarios.

El senador Andy Kim y los representantes Josh Gottheimer, Nellie Pou y Mikie Sherrill también confirmaron dicha decisión.

Según registros públicos, la mayoría de los miembros del Congreso estadounidense ganan $174,000 dólares anuales, una cifra que se eleva si los funcionarios también ejercern cargos de liderazgo.

La próxima votación en el Senado sobre las propuestas presupuestarias de las dos bancadas está programada para el próximo lunes por la tarde.


