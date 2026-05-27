Arranca primera ronda bilateral de negociación previa al T-MEC

México y Estados Unidos arrancaron la primera ronda de negociaciones en preparación para la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, este inicio de negociaciones formales tendrá el objetivo de profundizar conversaciones para identificar resultados concretos en beneficio de ambos países.

A través de redes sociales, Ebrard Casaubón confirmó que las conversaciones se llevarían a cabo durante la jornada de este miércoles y jueves, previo a la revisión del T-MEC.

Les confirmo que el día de hoy llega la delegación de USTR para sostener conversaciones formales relacionadas a la revisión del TMEC . Trabajaremos mañana y viernes a partir de las 9 am y la sede será la Secretaría de Economía. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2026

De acuerdo con el comunicado, entre la delegación estadounidense se resalta la presencia de congresistas bipartidistas del Comité de Medios y Árbitros (Ways and Means), así como de 60 empresarios de distintos sectores.

Concretan dos rondas de negociación más previo a revisión de T-MEC

Además, el secretario de Economía también dio a conocer que se concretaron dos rondas de negociaciones más, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que la segunda ronda se llevará a cabo el 16 y 17 de junio con sede en Washington, mientras que la tercera reunión se agendó para el próximo 20 de julio en México.

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