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Finanzas

Arranca primera ronda bilateral de negociación previa al T-MEC

Entre la delegación estadounidense se resalta la presencia de congresistas bipartidistas del Comité de Medios y Árbitros y 60 empresarios de diversos sectores

  • 27
  • Mayo
    2026

México y Estados Unidos arrancaron la primera ronda de negociaciones en preparación para la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, este inicio de negociaciones formales tendrá el objetivo de profundizar conversaciones para identificar resultados concretos en beneficio de ambos países.

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A través de redes sociales, Ebrard Casaubón confirmó que las conversaciones se llevarían a cabo durante la jornada de este miércoles y jueves, previo a la revisión del T-MEC.

De acuerdo con el comunicado, entre la delegación estadounidense se resalta la presencia de congresistas bipartidistas del Comité de Medios y Árbitros (Ways and Means), así como de 60 empresarios de distintos sectores.

Concretan dos rondas de negociación más previo a revisión de T-MEC

Además, el secretario de Economía también dio a conocer que se concretaron dos rondas de negociaciones más, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que la segunda ronda se llevará a cabo el 16 y 17 de junio con sede en Washington, mientras que la tercera reunión se agendó para el próximo 20 de julio en México.


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