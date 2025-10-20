Cerrar X
Gobierno de Estados Unidos podría reabrir esta semana: Hassett

De acuerdo con el funcionario, esta situación podría llegar a su fin en algún momento de esta semana y afirmó que muchos congresistas están abiertos al diálogo

El asesor económico del presidente Donald Trump, Kevin Hassett, mencionó que el cierre de Gobierno en Estados Unidos podría terminar en los próximos días. Sin embargo, advirtió que la Casa Blanca tomaría fuertes medidas contra aquellos demócratas que no cooperen en la aprobación de fondos para el Congreso.

"La paralización, que hoy cumple 20 días, podría llegar a su fin en algún momento esta semana", dijo Hasset en una entrevista.

También indicó que muchos congresistas demócratas "moderados" estarían dispuestos a dialogar sobre la propuesta republicana. Esta busca financiar las operaciones federales hasta el próximo 21 de noviembre, la cual, ha fallado diez veces en el Senado.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, acusó a los democrátas de estar "jugando" con la situación.

"Este es ya el tercer cierre de Gobierno más largo de la historia, pero si se analiza atentamente, es el cierre total más largo de todos los tiempos" aseguró Johnson.

Añadió que espera que entren en razón y pongan fin a este cierre, el cual provocó despidos masivos desde hace varios días.


