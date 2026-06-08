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Internacional

Contabilizan cuatro casos de gusano barrenador en Texas

Estos nuevos casos se detectaron en un ternero y un perro en los condados de La Salle y Andrews, declaró el Departamento de Agricultura de Estados Unidos

  • 08
  • Junio
    2026

Al menos dos casos más de gusano barrenador fueron confirmados por las autoridades de Texas, lo que demuestra la dificultad de frenar la propagación en Estados Unidos. Con ello, el número total de casos confirmados asciende a cuatro. 

De acuerdo con el Departamento de Agricultura, esta plaga podría devastar la industria ganadera del país, debido a que el gusano barrenador es en realidad una mosca, que produce una larva que come carne viva en lugar de material muerto.

Las hembras ponen sus huevos en heridas abiertas de cualquier animal de sangre caliente, como el ganado, pero la fauna silvestre, las mascotas y, en ocasiones, incluso los seres humanos pueden infestarse.

Estos nuevos casos se detectaron en un ternero y un perro en los condados de La Salle y Andrews, declaró el departamento.

Plaga de gusano barrenador requiere atención inmediata

El gusano barrenador se descubrió por primera vez la semana pasada en un ternero de tres semanas, y un segundo caso se encontró a solo unos kilómetros de distancia en un ternero joven.

Según el subsecretario de comercialización y regulación del departamento, Dudley Hoskins, se requiere atención inmediata para erradicar esta plaga.

"Mientras atendemos estos casos que requieren atención inmediata y seguimos tomando muestras de casos sospechosos, trabajamos simultáneamente para erradicar por completo la plaga".

El Departamento y la industria ganadera de Estados Unidos aceleran los esfuerzos para prevenir una infestación desde que la plaga se detectó en México a finales de 2024, tras décadas de haber estado contenida en el extremo sur de Panamá.

Por ello, el gobierno combate la mosca criando moscas macho estériles, con las que, al aparearse con ejemplares hembras, ya no producen más moscas.

 


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