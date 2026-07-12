Autoridades instalaron 94 refugios temporales para asistir a los damnificados, principalmente en escuelas que deberán estar desocupadas para el inicio de clases

Inicio / Internacional / Contabilizan al menos 4,333 muertos por sismos en Venezuela

Autoridades afirmaron que al menos 4,333 personas perdieron la vida a causa de los dos sismos registrados en Venezuela hace aproximadamente dos semanas.

La búsqueda de sobrevivientes se mantiene activa en dos puntos gracias al apoyo de equipos internacionales con tecnología que permite detectar latidos o calor corporal.

De acuerdo con el titular de la Asamblea, Jorge Rodríguez, mencionó que se encuentran en una fase que debe llevarse de forma paulatina, debido a que conservan la esperanza de que exista algún sobreviviente.

“En esta etapa tiene que ser de manera lenta, porque si se hace de manera abrupta y se meten máquinas de gran calado… no sabemos si podemos llevarnos una vida en ese proceso. "También se busca recuperar los cuerpos para que sus familiares puedan llevar su duelo."

Mencionó que alrededor de 1.3 millones de toneladas de escombro que, en la medida de lo posible, serán utilizadas en el proceso de reconstrucción, “pero lo que sí es seguro es que eso no se va a lanzar al mar”, dijo al desmentir versiones de redes sociales.

El doble sismo del 24 de junio, que según expertos es el de mayor magnitud en el país sudamericano en el último siglo, provocó 1,203 réplicas, y fueron responsables del colapso de 190 estructuras, dejando sin vivienda a 17,000 personas.

Autoridades instalaron 94 refugios temporales para asistir a los damnificados, principalmente en escuelas que deberán estar desocupadas para el inicio de clases en octubre. Por ello se acelera el proceso de reparación de las viviendas afectadas, la construcción de nuevas y la compra o alquiler de otras.

Rodríguez estimó que se necesitarán 25,000 viviendas para los afectados. El gobierno venezolano anunció la entrega de créditos hipotecarios con subsidios de hasta el 80%.

Según Rodríguez, su hermana y presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelanta trámites para obtener recursos financieros, incluidas cartas a países como Inglaterra, para solicitar la liberación de oro y activos venezolanos “retenidos ilegalmente”.