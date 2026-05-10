Contabilizan 2,795 muertos por ataques israelíes en Líbano

Al menos 2,795 personas han muerto y otras más de 8,500 han resultado heridas desde el inicio del conflicto desatado en el Líbano entre Israel y el grupo Hezbolá.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, se registraron al menos 36 defunciones más durante la jornada de este sábado.

"El balance total acumulado de la agresión" israelí hasta este sábado es de 2,795 muertos (36 más que los registrados en el día anterior) y de 8,586 heridos".

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de los ataques israelíes contra diferentes puntos del Líbano, incluidas algunas zonas próximas a Beirut.

Israel ataca una zona cercana a Beirut y mata a al menos siete personas

En una de estas agresiones, por lo menos siete personas murieron, entre ellas un niño, y otras 15 resultaron heridas en la localidad de Saksakiyeh. Mientras que a unos 20 kilómetros al sur de la capital, Israel lanzó dos ataques contra sendos automóviles que transitaban por la zona de Saadiyat.

Por este último, el Ministerio de Salud Pública libanés condenó en un comunicado el ataque, donde se encontraba un hombre sirio y su hija, de 12 años, que circulaban en moto por una zona del sur del Líbano.

Padre e hija lograron esquivar el primer bombardeo, pero el dron realizó un segundo ataque que acabó con la vida del hombre "al instante". La niña logró alejarse aproximadamente cien metros, pero el avión no tripulado lanzó otro proyectil contra la menor.

Además, el Ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación en una decena de localidades del sur del Líbano en respuesta, según el Estado judío, a las "violaciones" de la tregua por parte de Hezbolá.

Ataques continúan pese al acuerdo al fuego estipulado entre Israel y Hezbolá

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes siguen agrediendo a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas.

Por su parte, Hezbolá continúa con las agresiones contra objetivos israelíes a la espera de que delegaciones de los dos países mantengan la próxima semana en Washington una tercera ronda de diálogo directo.

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