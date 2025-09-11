Contabilizan 39 muertos por virus del Nilo Occidental en Italia

El Instituto Superior de Sanidad informó que el número de personas fallecidas número de fallecidos por el virus del Nilo Occidental ascendió a 39, mientras que de casos confirmados es de 582.

En 2024 se reportaron 484 casos y 36 fallecimientos, mientras que en 2023 hubo 394 casos y 32 muertes.

Sin embargo, estas cifras siguen estando por debajo de los datos de 2018 y 2022, años en los que se registraron 618 casos y 49 fallecimientos y 728 casos con 51 muertes, respectivamente.

De los 582 casos, 206 se manifestaron en forma neuroinvasiva, la variante más grave de la enfermedad, mientras que otros 262 presentaron fiebre.

Las regiones más afectadas por la forma neuroinvasiva son Lacio, cuya capital es Roma, con 77 casos y 15 fallecidos, y la región sur de Campania, la cual que registra 74 casos de esta variante y 14 muertes.

El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas está presente actualmente en 57 provincias distribuidas en 15 regiones del país, especialmente en el norte y centro de Italia.

Autoridades recomiendan como medida de prevención el uso de repelente, ropa que cubra brazos y piernas y la eliminación de aguas estancadas, donde se reproducen los mosquitos transmisores.

