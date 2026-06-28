Continua búsqueda de infante desaparecido en entrenamiento

La Marina estadounidense continúa la busqueda frente a la costa del sur de California tras la desaparición de un infante de Marina durante un ejercicio militar

Varias agencias continuaron este domingo la búsqueda de un infante de la Marina de Estados Unidos que desapareció durante un ejercicio de entrenamiento frente a la costa del sur de California, informaron autoridades militares.

Las labores comenzaron durante la madrugada del jueves, poco después de la medianoche, luego de que se reportara la desaparición del militar a bordo del USS Anchorage, un buque de transporte anfibio que participaba en un entrenamiento conjunto entre el Grupo Anfibio de Preparación Makin Island y la 13ra Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina.

La Marina estadounidense informó que la noche del viernes la misión dejó de ser considerada una operación de búsqueda y rescate para convertirse en una de búsqueda y recuperación, al no obtener resultados tras varios días de trabajo.

El nombre del infante desaparecido permanece bajo reserva mientras las autoridades concluyen el proceso de notificación a sus familiares.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y con todos los afectados durante este momento difícil", expresó la Marina en un comunicado oficial.

Participan buques y aeronaves en búsqueda

La operación ha cubierto una superficie aproximada de 6,200 kilómetros cuadrados (2,400 millas cuadradas) y cuenta con la participación de tres buques de superficie y 12 aeronaves pertenecientes a la Marina, el Cuerpo de Infantería de Marina, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El USS Anchorage, con base en la Base Naval de San Diego, es un buque anfibio diseñado para el transporte y desembarco de tropas durante operaciones militares.

Este caso representa al menos la segunda operación de búsqueda de gran escala emprendida por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en las últimas seis semanas. En mayo, el Ejército recuperó los restos del segundo de dos soldados desaparecidos durante ejercicios militares en Marruecos, tras un operativo multinacional que incluyó recursos aéreos, navales e inteligencia artificial.