Crece despliegue policial y tensiones en campus de EUA

¡Luces parpadeantes y acción en los campus de Estados Unidos!

La policía ha irrumpido en universidades de Los Ángeles y Nueva York, centros neurálgicos de las protestas estudiantiles contra la intervención israelí en Gaza.

En el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), docenas de vehículos policiales se despliegan tras violentos enfrentamientos. Un grupo de detractores atacó un campamento estudiantil en contra de la ofensiva israelí, desatando el caos.

La Universidad de Columbia, en Nueva York, amanece bajo fuerte protección policial tras un desalojo nocturno de manifestantes propalestinos atrincherados en un edificio y la destrucción de un campamento en sus jardines.

La Universidad Fordham también es escenario de tensiones: un nuevo campamento es erigido, pero pronto es desmantelado por la policía.

Estudiantes se mantienen firmes

Desde Columbia hasta UCLA, estudiantes se aferran a sus protestas. En la Universidad de Wisconsin en Madison, la policía detiene al menos a 34 estudiantes, mientras que en la Universidad de Arizona, se usa "munición química irritante" para dispersar "una reunión ilegal".

Este miércoles, la lucha continúa. Los estudiantes instan a los manifestantes a mantener un campamento que bloquea la entrada a una de las principales bibliotecas, con letreros pintados que proclaman: ¡"Gaza libre"!

BREAKING: Per LAPD source, LAPD has just gone into a citywide tactical alert as tension builds at UCLA campus. Larger numbers of LAPD in riot gear now arriving on campus near the encampment. pic.twitter.com/cjLlS0iofH