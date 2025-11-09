Cerrar X
Internacional

Cuatro muertos y 44 heridos en nuevo motín carcelario en Ecuador

Al menos cuatro personas murieron y otras 44 resultaron heridas este domingo durante un violento enfrentamiento con armas de fuego

  • 09
  • Noviembre
    2025

Al menos cuatro personas murieron y otras 44 resultaron heridas este domingo durante un violento enfrentamiento con armas de fuego y explosivos en una cárcel de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en el suroeste de Ecuador.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que entre los heridos se encuentran 43 internos y un policía, sin precisar si las víctimas fatales eran todas reclusas.

El organismo aseguró que equipos de élite de la Policía Nacional ingresaron “inmediatamente” al penal y lograron retomar el control tras el amotinamiento.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado disparos, explosiones y gritos desde las tres de la madrugada, mientras grabaciones difundidas en redes sociales mostraban el caos al interior del centro penitenciario.

Este nuevo episodio de violencia ocurre apenas seis semanas después de que otro enfrentamiento en la misma cárcel dejara 14 muertos, entre ellos un funcionario penitenciario.

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en centros de operación de bandas del narcotráfico, que disputan el control de rutas y territorio, dejando cerca de 500 reclusos muertos desde 2021.

De acuerdo con el SNAI, el reciente motín estaría vinculado con una “reorganización” de reclusos ante la apertura de la nueva cárcel de máxima seguridad que el gobierno del presidente Daniel Noboa construye en la provincia de Santa Elena, cuya inauguración está prevista para este mes.

En 2024, Noboa declaró un conflicto armado interno y ordenó que las Fuerzas Armadas asumieran el control de las prisiones, aunque en agosto de este año ocho de ellas, incluida la de Machala, pasaron nuevamente a control policial.


