Operativo deja cuatro muertos y 50 turistas atrapados en Brasil

Durante la operación, un pasajero de un autobús que circulaba por la principal vía de acceso a la favela resultó herido por una bala perdida

Al menos cuatro personas perdieron la vida y más de 50 turistas quedaron atrapados este martes a causa de un operativo policiaco desplegado en la favela de Santa Marta, Brasil.

El intercambio de disparos entre autoridades y presuntos delincuentes vinculados al Comando Vermelho se derivó del cumplimiento de diversas órdenes de aprehensión y cateos de posibles vinculados al crimen organizado de Brasil.

Durante la operación, un pasajero de un autobús que circulaba por la principal vía de acceso a la favela resultó herido en una pierna por una bala perdida. Mientras que residentes reportaron impactos de proyectiles en inmuebles vecinos, incluida una iglesia metodista y un edificio residencial.

Los turistas se encontraban en el famoso mirador de la favela para ver el amanecer cuando comenzaron las acciones policiales, por lo que, al escuchar las ráfagas y explosiones, se refugiaron.

El mirador de la favela Santa Marta es uno de los puntos turísticos más frecuentados de Río de Janeiro por sus vistas panorámicas del Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la bahía de Guanabara.

Operaciones contra Comando Vermelho dejan más de 360 detenidos en Brasil

La primera fase de dicha operación en los complejos de favelas de Penha y Alemao fue la más letal en la historia de Rio, con un saldo de 122 muertos, incluyendo cinco policías, en diciembre de 2025.

Según los datos de la Policía Civil, desde el inicio de la ofensiva han sido detenidas más de 360 personas y 137 personas murieron en enfrentamientos. En tanto, se incautaron alrededor de 480 armas de fuego y más de 51 mil municiones.

La acción policial forma parte de la Operación Contención, que busca frenar el avance territorial del Comando Vermelho, una organización nacida en las cárceles cariocas en la década de 1970.