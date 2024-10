Cuba sufre apagón masivo tras desconexión del sistema energético

Las autoridades cubanas informaron este viernes que el sistema eléctrico nacional sufrió un colapso que provocó un apagón masivo, afectando a millones en la isla.

“A las 11 de mañana de hoy se produjo la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, dijo el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta en la red social X, antes Twitter, que pasadas tres horas aún afirmar estar en proceso de recuperación del sistema eléctrico.

“Se revisa el estado de cada una de las termoeléctricas, la disponibilidad de combustible y situación de la red”, indicó el Ministerio. Se debió a la salida imprevista de funcionamiento de la central termoléctrica Antonio Guiteras.

#Cuba

Estamos en el proceso de restauración del sistema eléctrico: Se revisa el estado de cada una de las termoeléctricas, la disponibilidad de combustible y situación de la red. Se utiliza la generación distribuida para la creación de los micro sistemas en los territorios. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) October 18, 2024

Varias llamadas de The Associated Press a las autoridades para esclarecer el alcance del apagón no fueron respondidas. Además de la central Antonio Guiteras, Cuba tiene varias otras centrales y plantas pero se desconoce si están funcionando o están también paralizadas.

La salida de Guiteras se produjo horas después de que la isla sufriera el mayor corte de electricidad en lo que va del año, que dejó a la mitad de la población sin luz y obligó a las autoridades a suspender las clases escolares.

Comentarios