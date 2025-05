India y Pakistán acuerdan un cese del fuego mediadas por EUA

India y Pakistán confirmaron este sábado un acuerdo de cese del fuego luego de unas negociaciones encabezadas por Estados Unidos para poner fin a la confrontación militar más grave entre los rivales con armas nucleares en décadas.

El anuncio del acuerdo de cese del fuego se produce tras semanas de enfrentamientos y ataques con misiles y drones a lo largo de su frontera, provocados por una masacre con armas de fuego contra turistas el mes pasado, de la que India culpa a Pakistán, que negó la acusación. Decenas de civiles han muerto en ambos lados.

El primero en reportar la tregua fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que decía estar contento de anunciar que India y Pakistán habían acordado un cese del fuego completo e inmediato. “Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y gran inteligencia. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, anunció el alto el fuego en Geo News. Dijo que Arabia Saudí y Turquía desempeñaron un papel importante en facilitar el acuerdo.

El secretario de Relaciones Exteriores de India, Vikram Misri, dijo que el jefe de operaciones militares de ambos países habló el sábado por la tarde.

“Se acordó entre ellos que ambas partes detendrían todos los disparos y acciones militares en tierra, aire y mar. Se han dado instrucciones en ambos lados para dar efecto a este entendimiento”. Los principales líderes militares volverían a hablar el 12 de mayo, agregó Misri.

El acuerdo ha traído una rápida conclusión a la escalada militar.

India dijo que atacó bases aéreas paquistaníes después de que Islamabad disparó varios misiles de alta velocidad contra infraestructura militar y civil en el estado de Punyab a primera hora del sábado. Pakistán señaló que interceptó la mayoría de los misiles y respondió con ataques de represalia contra India.

India dice que dio una respuesta adecuada a las acciones de Pakistán

El sábado por la mañana, el ejército de India realizó una conferencia de prensa en Nueva Delhi, diciendo que Pakistán atacó instalaciones sanitarias y escuelas en sus tres bases aéreas en la Cachemira controlada por India.

“Se ha dado una respuesta adecuada a las acciones de Pakistán”, afirmó la coronel india Sofiya Qureshi.

El ejército paquistaní indicó que utilizó misiles Fateh de medio alcance para atacar un almacén de misiles indio y bases aéreas en las ciudades de Pathankot y Udhampur. El vocero del ejército, el teniente general Ahmad Sharif, apuntó que todos los activos de la Fuerza Aérea de Pakistán estaban a salvo tras los ataques indios.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las acciones atribuidas a Pakistán o India.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que él y el vicepresidente JD Vance habían estado en contacto con funcionarios de alto rango de ambos países en las últimas 48 horas.

Entre los funcionarios estaban los primeros ministros Narendra Modi y Shehbaz Sharif, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir.

Rubio dijo que los dos gobiernos acordaron “iniciar negociaciones sobre un amplio conjunto de temas en un sitio neutral”.

Ataques de la India impactan bases aéreas paquistaníes

Las tensiones entre ambos países se han incrementado desde el ataque contra un sitio turístico en la Cachemira controlada por India que dejó 26 civiles muertos, en su mayoría turistas hindúes indios, el 22 de abril.

Han intercambiado ataques y fuego cruzado pesado durante días.

Los misiles indios tenían como objetivo la base aérea de Nur Khan en la ciudad amurallada de Rawalpindi, cerca de Islamabad; la base aérea Murid, en Chakwal, y la base aérea Rafiqui, en el distrito de Jhang de la provincia oriental de Punyab, de acuerdo con el portavoz militar paquistaní.

No hubo reportes inmediatos del ataque o sus consecuencias por parte de los residentes en la densamente poblada Rawalpindi.

Los paquistaníes celebraron los lanzamientos de misiles de su ejército sobre India

"Gracias a Dios finalmente hemos respondido a la agresión india”, dijo Muhammad Ashraf, quien había salido a desayunar en Lahore. Hubo escenas de júbilo en Peshawar y Karachi.

Explosiones en la Cachemira controlada por India

Tras el anuncio de las represalias paquistaníes, residentes de la Cachemira controlada por India dijeron que oyeron fuertes explosiones en múltiples puntos de la región, incluidas las ciudades de Srinagar y Jammu, y la ciudad fortificada de Udhampur.

“Las explosiones que estamos escuchando hoy son diferentes de las que escuchamos las dos últimas noches durante los ataques con drones”, dijo Sheesh Paul Vaid, un exalto cargo de la policía regional que vive en Jammu. “Parece que hay una guerra aquí”.

Vaid señaló que se escucharon explosiones en zonas con bases militares y añadió que parecía que el objetivo eran las instalaciones militares. Residentes en barrios cercanos al aeropuerto de Srinagar, que también es una base aérea, se mostraron conmocionados por las explosiones y el ruido de los aviones de combate.

“Yo estaba despierto, pero las explosiones despertaron a mis hijos. Comenzaron a llorar”, relató Mohammed Yasin, un vecino que dijo que hubo al menos dos explosiones.

Edificios fueron destruidos o dañados en la Cachemira controlada por India, donde potentes explosiones arrancaron techos, ventanas y paredes y dejaron hogares llenos de agujeros.

En un distrito de la Cachemira controlada por Pakistán, residentes y rescatistas revisaron los escombros de hogares alcanzados por los ataques indios durante la noche del viernes mientras la gente cargaba a los muertos. Otros inspeccionaron las ruinas.

