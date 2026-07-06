Por ello, el presidente electo de Colombia reiteró que el sector sanitario pasa por una crisis de acceso a medicamentos y una deuda millonaria

Inicio / Internacional / De la Espriella recibe una Colombia de 'cuidados intensivos'

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió que recibirá un país de "cuidados intensivos" por la fuerte crisis que atraviesa en sectores como seguridad, salud y finanzas.

A través de redes sociales, De la Espriella aseguró sin presentar pruebas que, tras detectar alertas en cuanto al programa de “paz total”, designará un equipo para “desmontar” las mesas de negociación instaladas en todo el territorio con grupos armados ilegales y revocar las “prebendas a los narcoterroristas”.

“Firmaré los decretos necesarios para que la señora fiscal general de la Nación reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que las Fuerzas Armadas las haga efectivas”, advirtió.

Gustavo Petro implementó negociaciones con varios grupos armados ilegales, sustituyendo operaciones militares por programas sociales. Sin embargo, su política de paz total ha sido cuestionada debido a la persistencia de la violencia en las regiones y la implementación de beneficios penales para guerrillas y carteles.

De la Espriella reitera que el sistema de salud de Colombia "está en cuidados intensivos"

Por ello, el presidente electo de Colombia reiteró que “el sistema de salud está en cuidados intensivos” por una crisis de acceso a medicamentos y una deuda millonaria que deteriora a las prestadoras de salud.

Además, el político expuso dudas “acerca del verdadero estado de las finanzas públicas” y mostró desacuerdo con las cifras que la administración de Petro expone como logros.

De la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto y sucederá a Gustavo Petro para un mandato de cuatro años.