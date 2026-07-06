Trump destaca a Harry Kane tras triunfo sobre México

El presidente de EUA recordó que ha jugado golf con el delantero inglés y afirmó que el encuentro fue tan emocionante que resultó imposible dejar de verlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que siguió el partido entre México e Inglaterra correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aprovechó para elogiar al delantero Harry Kane, autor de uno de los goles en la victoria inglesa.

Desde la Casa Blanca, Trump confesó que terminó viendo el encuentro pese a que inicialmente no tenía previsto hacerlo y destacó el nivel del atacante del Bayern Múnich.

Harry Kane of England is a GREAT player!!!



( TS: Jul 5 2026, 11:08 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍ pic.twitter.com/0ABJZXW7qE — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 6, 2026

Antes de abordar la polémica sobre la sanción revertida al delantero estadounidense Folarin Balogun, el mandatario republicano comentó que el duelo captó por completo su atención.

"Vi el partido de anoche entre México e Inglaterra; no tenía ninguna razón para hacerlo, pero no podías apartar la vista del partido", declaró.

Aunque reconoció que no conoce a la mayoría de los futbolistas, hizo una excepción con Harry Kane.

"Creo que Kane es un gran jugador. He jugado al golf con él y me cae muy bien", afirmó.

Compara el Mundial con el Super Bowl

Durante su intervención, Trump también resaltó el impacto global del torneo y comparó cada partido con el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

"Si lo piensas bien, cada partido es como un Super Bowl", comentó.

Las declaraciones se suman al mensaje que publicó horas después del encuentro en su red social Truth Social, donde escribió: "¡Harry Kane, de Inglaterra, es un gran jugador!", en reconocimiento al desempeño del delantero inglés durante la victoria sobre la Selección Mexicana.

Inglaterra avanzó con Kane y Bellingham como figuras

La selección inglesa derrotó 3-2 a México para asegurar su pase a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Jude Bellingham marcó un doblete, mientras que Harry Kane colaboró con un gol desde el punto penal. El encuentro comenzó con una hora de retraso debido a las condiciones climáticas y estuvo marcado por la intensa disputa en el mediocampo y constantes faltas cometidas por el conjunto mexicano en su intento por frenar a los ingleses.