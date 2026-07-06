Líbano pide presionar a Israel para detener destrucción del sur

Sus declaraciones coincidieron con informaciones de ANN sobre nuevas operaciones del Ejército israelí en la localidad de Nabatieh al Fawqa

El Líbano pidió este lunes ejercer mayor presión hacia Israel para detener los ataques perpetrados en el sur de su país.

El presidente Joseph Aoun, junto con su líder parlamentario Nabih Berri, reclamó que el Ejército de Israel ocupa el sur del país, por lo que buscan poner fin a sus operaciones de "destrucción y demolición sistemática" de los pueblos de la zona.

A través de una videoconferencia con el Grupo de Trabajo Estadounidense para el Líbano, Aoun afirmó que la permanencia de las tropas israelíes impide el despliegue del Ejército libanés y obstaculiza el establecimiento de las bases para una paz "justa y duradera".

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el mandatario sostuvo que, mientras Israel mantenga su presencia en territorio libanés, será difícil avanzar en los objetivos compartidos por Estados Unidos y el Líbano.

Insisten en detener "la destrucción y la demolición sistemática de aldeas"

Por su parte, Berri instó al Gobierno libanés y a la comunidad árabe e internacional a presionar a Israel para que detenga "la destrucción y la demolición sistemática de aldeas" en el sur del país, al asegurar que busca convertir amplias zonas de la región en "inhabitables".

Sus declaraciones coincidieron con informaciones de ANN sobre nuevas operaciones del Ejército israelí en la localidad de Nabatieh al Fawqa, donde varios drones lanzaron dos granadas aturdidoras y posteriormente atacaron un vehículo en una carretera de la zona, lo que produjo la muerte de cuatro personas.