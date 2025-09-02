Cerrar X
Internacional

DeSantis plantea otro centro de detención migratoria

El gobernador de Florida anunció la intención de construir un nuevo centro de detención migratoria en el noroeste del estado, al que denominó 'Panhandle Pokey'

  • 02
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este martes la intención de construir un nuevo centro de detención migratoria en el noroeste del estado, al que denominó “Panhandle Pokey”.

La propuesta surge tras el fallo judicial que ordenó desmantelar el polémico centro “Alligator Alcatraz” antes de octubre.

Durante una conferencia de prensa, DeSantis justificó la apertura del nuevo sitio al señalar que en Florida residen cerca de 70 mil migrantes con órdenes de deportación. Aunque aún no se conocen detalles sobre la infraestructura, el centro se sumaría al “Deportation Depot”, un complejo que el mandatario ya había anunciado en agosto con capacidad para alojar entre mil y mil 500 personas en una cárcel abandonada al norte del estado.

“El Panhandle Pokey se va a instalar en el Panhandle y es parte de la misión que estamos llevando a cabo”, adelantó el gobernador republicano.

El anuncio ocurre a dos semanas de que la jueza federal Kathleen Williams ordenara el cierre de Alligator Alcatraz, abierto el pasado 3 de julio en los Everglades, luego de una demanda presentada por grupos ambientalistas.

Dicho centro se había convertido en símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien incluso lo visitó antes de su inauguración.

DeSantis expresó confianza en que la apelación a la orden judicial prospere, aunque funcionarios estatales reconocieron que el centro de los Everglades pronto quedará vacío. “Hay demanda para tener más que solo Alligator Alcatraz.

La realidad es que, si la orden permanece, el DHS no tendrá suficiente espacio”, argumentó el mandatario.

En lo que va de la Administración Trump, el número de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha duplicado, alcanzando en agosto un total de 61,226 detenidos, lo que refuerza la presión sobre Florida como eje de la política migratoria federal.


