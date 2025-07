Inaugura Trump centro migratorio 'Alligator Alcatraz' en Florida

En medio de un paraje natural protegido, el presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, encabezaron este martes la inauguración del nuevo centro de detención migratoria conocido como "Alligator Alcatraz"

El complejo, edificado en apenas ocho días sobre un aeropuerto abandonado en los Everglades, pretende acelerar los procesos de deportación con la presencia de jueces de inmigración dentro del recinto.

“Estamos ofreciendo a nuestra Guardia Nacional y a otros miembros de Florida para que actúen como jueces de inmigración”, afirmó DeSantis. Agregó que están coordinando con el Departamento de Justicia para obtener las aprobaciones necesarias y garantizar deportaciones en uno o dos días.

El centro, con capacidad para 5,000 migrantes, está rodeado de humedales que conforman uno de los ecosistemas más biodiversos de EUA.

📍ALLIGATOR ALCATRAZ



"Very soon, this facility will house some of the most menacing migrants—some of the most vicious people on the planet." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP🇺🇸 pic.twitter.com/sn5igFZGHU