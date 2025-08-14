DeSantis anuncia centro de detención de inmigrantes en Florida

La administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se está preparando para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes en una prisión estatal en el norte de Florida, mientras un juez federal decide el destino del centro de detención de inmigrantes del estado en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades de Florida, apodada "Alcatraz de los caimanes".

DeSantis anunció el jueves que la nueva instalación estará ubicada en la Institución Correccional de Baker, una prisión estatal a unos 69 kilómetros (43 millas) al oeste del centro de Jacksonville. Se espera que tenga 1,300 camas para la detención de inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2,000, según funcionarios estatales.

Después de abrir la instalación de los Everglades el mes pasado, DeSantis justificó la apertura del segundo centro de detención, apodado "Depósito de Deportación" por el estado, diciendo que el gobierno del presidente Donald Trump necesita la capacidad adicional para detener y deportar a más inmigrantes.

"Hay una demanda para esto", afirmó DeSantis. "Estoy seguro de que se llenará".

El gobernador destacó la relativa facilidad y economía de establecer la instalación del norte en una prisión preexistente, estimando que el costo de construcción será de 6 millones de dólares. Eso contrasta con los cientos de millones de dólares que el estado se ha comprometido para construir la vasta red de tiendas de campaña y remolques en la instalación del sur en el pantano remoto y accidentado de Florida.

"Esta parte de la instalación no está siendo utilizada en este momento para los prisioneros estatales. Simplemente nos da la capacidad de intervenir, ponerla en funcionamiento rápidamente, ponerla en funcionamiento de manera económica", dijo DeSantis sobre la prisión estatal, llamando al sitio "listo para usar".

Podría tomar de dos a tres semanas poner la instalación en funcionamiento, según Kevin Guthrie, el director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, la agencia a cargo de construir las instalaciones de inmigración.

El estado había anunciado planes para cerrar "temporalmente" la prisión en 2021, debido a la persistente escasez de personal.

"Un edificio que ha estado inactivo ahora durante un par de años va a tener algunos desafíos imprevistos", dijo Guthrie al estimar el cronograma de construcción.

DeSantis prometió que, en la nueva instalación, los detenidos contarán con "los mismos servicios" que están disponibles en el primer centro de detención del estado.

Los abogados de los detenidos en la instalación de los Everglades han calificado las condiciones allí como deplorables, escribiendo en un documento judicial que algunos detenidos están mostrando síntomas de COVID-19 sin ser separados de la población general. El agua de lluvia inunda sus tiendas de campaña y los agentes van de celda en celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de remoción voluntaria antes que se les permita consultar a sus abogados.

"Las condiciones recientes en Alcatraz de los caimanes han alimentado un sentido de desesperación entre los detenidos", dijeron los abogados en la presentación judicial.

Las condiciones en el centro de detención construido apresuradamente se describieron en una presentación realizada el miércoles antes de una audiencia el lunes sobre los derechos legales de los detenidos. Los abogados de derechos civiles quieren que el juez federal de distrito Rodolfo Ruiz asegure que los detenidos en la instalación tengan acceso confidencial a sus abogados, lo cual los abogados dicen que no han tenido.

También querrían que el juez identifique una corte de inmigración que tenga jurisdicción sobre el centro de detención para que se puedan presentar peticiones para la fianza o liberación de los detenidos. Los abogados de derechos civiles afirman que se les ha dicho regularmente que las cortes de inmigración federales en Florida no tienen jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.

