El operativo se activó tras recibir información confidencial sobre un cargamento de droga que presuntamente sería movilizado por la zona

Inicio / Internacional / Decomisan 400 kilos de cocaína en camión abandonado en Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica decomisaron 400 kilogramos de cocaína ocultos en un camión abandonado a un costado de una carretera en la provincia de Guanacaste, en un operativo que volvió a poner de manifiesto la importancia del país centroamericano dentro de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

El hallazgo se produjo en la localidad de Limonal, ubicada a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital de Costa Rica, San José, luego de una investigación desarrollada a partir de información de inteligencia compartida entre autoridades costarricenses y organismos internacionales de combate al tráfico de drogas.

Una alerta permitió ubicar el vehículo sospechoso

De acuerdo con las autoridades, el operativo se activó tras recibir información confidencial sobre un cargamento de droga que presuntamente sería movilizado por la zona.

Agentes antidrogas localizaron un camión de mediano tonelaje estacionado a la orilla de la carretera, sin ocupantes y sin personas en las inmediaciones. Ante las sospechas, el vehículo fue trasladado a instalaciones especializadas para una inspección más detallada.

Durante la revisión, los investigadores detectaron un doble fondo acondicionado para ocultar narcóticos. En ese compartimento fueron encontrados 400 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

A pesar de la magnitud del cargamento asegurado, las autoridades informaron que hasta el momento no se han realizado detenciones relacionadas con este caso.

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar el origen de la droga, identificar a los responsables del transporte y establecer el destino final que tendría el cargamento.

El hallazgo representa uno de los decomisos más relevantes registrados en las últimas semanas en Costa Rica, país que mantiene una intensa lucha contra las redes criminales vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Costa Rica mantiene altos niveles de decomisos

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema que enfrenta el país. Durante 2025, las autoridades costarricenses incautaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta registrada en su historia reciente.

Asimismo, los datos correspondientes a los primeros meses de 2026 muestran que los decomisos continúan en niveles elevados, con más de 13 toneladas de cocaína aseguradas hasta marzo.

El crecimiento de las actividades ligadas al narcotráfico ha sido identificado como uno de los mayores retos para la seguridad pública en Costa Rica, debido a su impacto en los índices de violencia y homicidios registrados en los últimos años.

Ante este panorama, el país ha reforzado la cooperación internacional en materia de inteligencia, vigilancia y combate al crimen organizado, buscando frenar el tránsito de cargamentos de droga que utilizan territorio costarricense como parte de las rutas hacia mercados internacionales.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el cargamento hallado en Guanacaste, las autoridades mantienen operativos de vigilancia en distintas regiones estratégicas del país para detectar nuevas operaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes.