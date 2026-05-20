Decomisan armas y droga en operativo en Matamoros

Un operativo coordinado entre elementos de la Fuerza Inmediata de Reacción (FIR) de la Guardia Estatal y personal del Ejército Mexicano derivó en el aseguramiento de armamento, municiones y presunta droga en la colonia Palmares de las Brisas.

Las autoridades detectaron una camioneta Toyota Highlander con reporte de robo en el extranjero, por lo que implementaron un perímetro de seguridad para realizar una inspección en la unidad.

Hallan arsenal dentro de camioneta

Durante la revisión, los agentes localizaron varias armas largas abastecidas, entre ellas un arma calibre .223-5.56 milímetros y un fusil SIG Sauer SIGM400.

Además, fue encontrada otra arma larga que no contaba con número de serie visible, así como diversos cargadores y cartuchos útiles.

En la parte trasera del vehículo, específicamente en la cajuela, los elementos localizaron cuatro paquetes con hierba seca con características similares a la marihuana.

De acuerdo con el reporte oficial, el peso aproximado del enervante asegurado oscila entre los 30 y 35 kilogramos.

Todo el armamento, municiones, droga y el vehículo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino del material decomisado.





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