cateo_san_jeronimo_15504e4aa8
Nuevo León

Decomisan 12.5 kilos de droga y un arma larga en San Jerónimo

El operativo se llevó a cabo en un edificio de departamentos del sector, donde se reportó la movilización de unidades ministeriales

  • 03
  • Marzo
    2026

Autoridades estatales aseguraron 12.5 kilogramos de droga, un arma larga y decenas de cargadores tras un cateo realizado en un complejo habitacional de la colonia San Jerónimo, en Monterrey.

La diligencia fue encabezada por la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público del Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, con autorización judicial.

El operativo se llevó a cabo en un edificio de departamentos del sector, donde se reportó la movilización de unidades ministeriales en la torre 2 del complejo conocido como Torre Platinum.

Esto fue el resultado del cateo

De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el cateo arrojó resultados positivos con el aseguramiento de:

  • 12.5 kilogramos (pesaje preliminar) de narcótico tipo cristal, cocaína y piedra.
  • 1 arma de fuego larga.
  • 42 cargadores para arma de fuego.
  • Cartuchos hábiles de diversos calibres.

Las acciones formaron parte de actos de investigación relacionados con delitos contra la salud, consistentes en la búsqueda y aseguramiento de narcóticos, armas, personas y objetos que pudieran constituir evidencia dentro de carpetas de investigación en curso.

En el despliegue participaron detectives de la AEI, binomios K9, peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como corporaciones coordinadas.

En este lugar, no hubo personas detenidas durante la intervención; en tanto las investigaciones continúan.

 


Comentarios

