Demócratas creen que Kamala Harris sería buena presidenta

Al tiempo que el presidente estadounidense Joe Biden enfrenta una creciente presión para que abandone su intento de reelección, la mayoría de los demócratas cree que su vicepresidenta sería una buena mandataria.

Una encuesta reciente de AP-NORC Center for Public Affairs Research reveló que alrededor de 6 de cada 10 demócratas piensan que Kamala Harris haría un buen trabajo en el máximo puesto del país. Alrededor de 2 de cada 10 demócratas no lo creen así, y otros 2 de cada 10 dicen que no saben lo suficiente para opinar.

Desde la debacle de Biden en el debate del 27 de junio, muchos demócratas han buscado, en privado e incluso públicamente, que Harris dé un paso adelante y tome el lugar de Biden como la nominada presidencial, pues piensan que tiene más oportunidades contra el candidato republicano Donald Trump. Por su parte, Harris se ha mantenido completamente leal a Biden, siendo una de sus defensoras más fervientes tras el desastroso desempeño del mandatario en el debate.

Oakley Graham, demócrata de Greenwood, Missouri, dijo que, aunque está “bastante contento” con los logros de Biden en el cargo, piensa que le emocionaría más apoyar a Harris como candidata presidencial y que “ya es hora” de que una mujer se convierta en presidenta.

“Sé que tiene asuntos pendientes”, dijo Graham, de 30 años, refiriéndose a Biden. “Pero sería bueno ver a una persona de raza negra, a una mujer, a alguien más joven, incorporarse y encabezar ese cargo. Esperaría que eso inspire a una generación más joven a ser más participativa”.

Los adultos negros, un contingente clave de la coalición demócrata y un grupo que se mantiene relativamente más favorable a Biden que otros, tienen más probabilidades que los estadounidenses en general de afirmar que Harris haría un buen trabajo.

En cuanto a los estadounidenses en general, éstos se muestran más escépticos sobre cómo se desempeñaría Harris en la Oficina Oval. Sólo alrededor de 3 de cada 10 adultos estadounidenses en general afirman que Harris lo haría bien como presidenta. Cerca de la mitad dice que Harris no haría un buen trabajo en el puesto, y 2 de cada 10 señala que no tiene suficiente información para opinar.

La valoración de opiniones favorables de Harris es similar a la de Biden, pero la proporción de estadounidenses con una opinión desfavorable de ella es un poco menor. La encuesta muestra que alrededor de 4 de cada 10 adultos estadounidenses tienen una opinión favorable de Harris, mientras que cerca de la mitad tienen una opinión desfavorable.

Hay más estadounidenses con una opinión negativa de Biden: aproximadamente 6 de cada 10. Alrededor de 1 de cada 10 estadounidenses afirman que no saben lo suficiente para tener una opinión de Harris, mientras que casi todos tienen una opinión sobre Biden.

