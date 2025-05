Madre pierde hogar en incendio; vecinos evitaron tragedia mayor

Un incendio devastador ocurrido el pasado fin de semana redujo a cenizas la vivienda de una joven madre soltera en la colonia El Olmo de esta ciudad.

El siniestro se registró entre las calles Bocanegra y Victoria, durante la madrugada, mientras la mayoría de los habitantes dormía.

Mayra Isabel Ramírez, propietaria del inmueble siniestrado, relató que no se encontraba en casa al momento del incendio, lo que evitó una tragedia mayor.

En el sitio, aún con restos humeantes, la joven madre señala con la mano los vestigios de lo que alguna vez fue su hogar.

“Aquí había un pasillo, seguía de aquí y de aquí empezaba a mi casa, este es el piso del cuarto y este es el pasillo, por eso pegó de volada hacia mi casa porque estaba aquí, se empieza a incendiar acá y agarra la casa”, explicó.

Gracias a la rápida reacción de los vecinos y la intervención de los bomberos, se evitó que las llamas alcanzaran otras viviendas de madera cercanas.

Mayra agradece el apoyo recibido en esos primeros momentos: “Los vecinos me avisaron, aquí estaban los bomberos y los vecinos ayudando para que no agarrara más para allá y ya ni modo, agarró todo, no quedó nada”.

La pérdida es total. Con esfuerzo y trabajo había logrado ahorrar para mejorar su vivienda, incluso había adquirido materiales para colocar piso y acondicionar su casa.

“Yo tenía todo eso para que no saliera el zacate y lo íbamos a instalar allá afuera, ponerlo en el piso, y tenía alfombra de todo. Ya tenía el vitro piso para poner un pisito y nada más quedaron aquellos”, contó, mostrando algunos restos calcinados.

Ahora, Mayra enfrenta el desafío de reconstruir su vida y su hogar junto a sus hijos, a quienes mantiene vendiendo productos en un tianguis.

Con más de nueve años viviendo en ese lugar, afirma que lo más importante es levantarse de nuevo. “Perdí todo, camas, el comedor, la ropa, todo lo que teníamos aquí, ya teníamos nueve años y medio más o menos lo que tenemos aquí.

Ahí poco a poco vamos a volver a empezar, no queda de otra”, expresó con esperanza.

El caso de Mayra refleja la vulnerabilidad de muchas familias reynosenses que enfrentan emergencias con pocos recursos, pero también destaca la solidaridad de una comunidad que respondió de inmediato para evitar una tragedia mayor.

