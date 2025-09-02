Cerrar X
Denuncian corrupción en cárceles salvadoreñas; pagan por visitas

Investigan posibles casos de corrupción dentro de penales de El Salvador. Dichos actos presuntamente son mediados por abogados

  • 02
  • Septiembre
    2025

Una organización defensora denunció presuntos casos de corrupción llevados a cabo dentro de las cárceles de El Salvador, los cuales, van desde el pago para adquirir régimen de excepción a encarcelados hasta las visitas de sus familiares.

El régimen de excepción suspende algunas garantías constitucionales, como el derecho a defensa y la suspensión de visitas.

Según la investigación, en algunos de los casos, varios abogados se encuentran involucrados en dichos casos, pues fungen como intermediarios de dichas cuotas irregulares.

Otros beneficios propuestos por los intermediarios, era pagar un total de 3,000 dólares para trasladar a una persona detenida a un sector menos conflictivo dentro del penal. 

Se presume que la liberación de una persona podría llegar a costar aproximadamente 7,000 dólares. 

Diversas organizaciones humanitarias recibieron alrededor de 6,400 denuncias por violaciones a derechos humanos, además de reportar más de 400 muertes de detenidos en custodia.


