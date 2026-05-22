Denuncian amenazas contra periodista por investigar corrupción

La organización civil Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) denunciaron de manera conjunta que la reportera mexiquense Teresa Montaño, directora del medio de comunicación The Observer Mx, padece una sistemática campaña de violencia digital.

Las alertas de las organizaciones se encendieron debido a una serie de incidentes graves que vulneran su seguridad y la de su plataforma informativa, los cuales se vienen registrando de forma continua desde 2024.

El agravio más reciente en contra de la comunicadora ocurrió el pasado 29 de abril, cuando se detectó un acceso sospechoso a su cuenta de correo electrónico personal desde un dispositivo desconocido.

Sin embargo, este no es un hecho aislado. De acuerdo con el monitoreo de Artículo 19, la periodista ha sido blanco de una escalada de agresiones digitales que incluyen el hackeo y la inhabilitación temporal del sitio web de The Observer Mx en diversas ocasiones desde el año pasado.

A esto se suma la pérdida definitiva del acceso a su cuenta de la red social X ocurrida en junio de 2025, luego de que su contraseña fuera modificada de forma externa sin su consentimiento.

Asimismo, Montaño ha reportado la aparición de archivos sospechosos con extensión ".rar" en su computadora personal que ella no reconoce, así como la recepción de mensajes intimidatorios a través de WhatsApp y correo electrónico donde personas desconocidas la cuestionan de manera incisiva sobre sus investigaciones periodísticas.

Ante esta situación, el CPJ informó que ya se ha puesto en contacto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y con el Instituto Estatal para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, organismos que se comprometieron a dar seguimiento formal al caso.

"El CPJ llama a las autoridades mexicanas a investigar de forma inmediata posibles ataques de malware y vigilancia digital contra la periodista María Teresa Montaño Delgado y The Observer MX, y tomar las medidas adecuadas para garantizar su seguridad", expresó el comité mediante un pronunciamiento en redes sociales.

Por su parte, Teresa Montaño —quien cuenta con una destacada trayectoria en la cobertura de temas de corrupción, política y transparencia tanto en el Estado de México como en otras entidades del país— declaró que actualmente se encuentra fuera de México.

La periodista reveló que tuvo que abandonar el territorio nacional tras recibir amenazas directas contra su vida y la de su hijo por parte de un jefe de prensa del Congreso mexiquense, quien la amagó para que detuviera sus investigaciones periodísticas relacionadas con la administración de la gobernadora Delfina Gómez.

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