¿Deportar millones?... Trump no lo va a tener fácil

El presidente electo Trump ha prometido tomar medidas enérgicas contra la inmigración y comenzar deportaciones masivas desde el primer día de su presidencia, pero la operación será difícil de llevar a cabo sin grandes reformas estructurales.

Primer problema: Una acumulación de casi 4 millones de casos de inmigración y una escasez de jueces de inmigración y centros de detención pueden obstaculizar una deportación rápida.

Segundo problema: Las deportaciones masivas descritas por Trump podrían costar entre $150,000 y $350,000 millones de dólares, dicen los expertos en inmigración.

Trump ha dicho que quiere expulsar a todos los inmigrantes indocumentados del país, aunque su campaña y sus representantes dijeron que quería centrarse en los inmigrantes que han cometido delitos.

Ha prometido utilizar las fuerzas de seguridad locales, el ejército, el FBI y otras agencias federales para llevar a cabo deportaciones masivas.

También prometió poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Situación actual: Se estima que 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en todo el país y trabajan en los sectores de la agricultura, el petróleo y el gas, la construcción, la atención de la salud y los servicios.

Expertos hablan

El abogado de inmigración David Leopold comentó que la administración probablemente ordenará redadas de inmigración en sitios de alto perfil para crear una imagen llamativa de que Trump está siendo duro.

Leopold dice que esas primeras acciones generarán miedo, obligando a algunos trabajadores a no presentarse más a sus puestos de trabajo y creando una escasez de trabajadores al tiempo que aumenta la inflación.

Por su parte, Jaclyn Kelley-Widmer , especialista en derecho migratorio y profesora de la Facultad de Derecho de Cornell, dijo que es poco probable que sea posible un esfuerzo coordinado entre todas las agencias federales y locales para las deportaciones.

Pocos centros de detención

En la actualidad, Estados Unidos no dispone de suficientes celdas de detención para albergar a millones de personas sometidas a procesos de deportación.

Esto significa que la administración Trump tendrá que construir nuevos "centros de detención blanda" o campamentos temporales en todo el país (aunque los funcionarios de Trump rechazan firmemente llamarlos campamentos).

Kelley-Widmer dice que la promesa de Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener a los inmigrantes es más "ostentosa" y tiene como objetivo infundir miedo.

El presidente ya tiene la autoridad para detener inmigrantes, pero actualmente el país sólo mantiene detenidos a 38,000 inmigrantes al día, dice Kelley-Widmer.

Trump se mantiene firme

Kristen Welker de NBC habló con Donald Trump después de que ganó las elecciones y le dijo que no hay precio para su operación de deportación masiva.

Welker: Lo presioné sobre el costo de su plan de deportación masiva, que según los expertos podría ser de miles de millones.

Trump: No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, no se queda aquí. No hay precio.

