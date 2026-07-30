Estas inundaciones sumergieron cerca de un tercio del país, causaron la muerte de 1,737 personas y desplazaron a millones

Inicio / Internacional / Derrumbe por lluvias causa muerte de una familia en Pakistán

Los nueve miembros de una familia perdieron la vida a causa del derrumbe del tejado de una vivienda de varios pisos provocado por las fuertes lluvias registradas al este de Pakistán.

Estas intensas precipitaciones causaron que el tejado también dejara a varias personas heridas, en un país donde se registraron lluvias por encima del promedio.

Un fuerte estruendo despertó a los residentes del barrio de Baghbanpura, en Lahore, durante la jornada nocturna, cuando la vivienda se vino abajo.

Labores de rescate se prolongaron hasta cumplir las 24 horas

Equipos de emergencia llegaron al lugar mientras los vecinos intentaban sacar a las víctimas de debajo de los escombros. La operación de rescate duró casi 24 horas y los socorristas recuperaron los cuerpos.

Según el servicio de emergencias de Punjab, varios de los sobrevivientes quedaron sepultados bajo una enorme pila de escombros. Algunos estaban en estado crítico, reportaron.

Según los residentes, las persistentes lluvias monzónicas habían debilitado el techo superior del edificio, que ocurrió por falta de mantenimiento. Indicaron que el impacto desencadenó un colapso progresivo, que derribó los pisos inferiores y el resto de la estructura.

Las fuertes lluvias causaron la muerte de más de 100 personas en incidentes relacionados desde finales de junio, incluidos 14 niños que fallecieron después de que se desplomara el tejado de un centro educativo.

Autoridades advirtieron que no pueden descartar que se repita el clima extremo que provocó las catastróficas inundaciones de Pakistán en 2022.

Estas inundaciones sumergieron cerca de un tercio del país, causaron la muerte de 1,737 personas y desplazaron a millones.