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Internacional

Derrumbe en Nairobi deja cuatro muertos durante demolición

Al menos cuatro personas murieron este lunes tras el derrumbe de un edificio de cinco plantas en el barrio de Shauri Moyo

  • 16
  • Marzo
    2026

Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro fueron rescatadas con vida este lunes tras el derrumbe de un edificio de cinco plantas en el barrio de Shauri Moyo, en Nairobi, durante un intento de demolición en el marco del Proyecto de Regeneración del Río Nairobi, informaron autoridades locales y la Cruz Roja de Kenia.

El Ministerio del Interior indicó que el edificio colapsó mientras los trabajadores retiraban barras de acero y otros materiales de construcción de la estructura abandonada. Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Nacional Kenyatta para recibir atención médica.

“Inicialmente se reportó que diez personas se encontraban dentro del edificio al momento del colapso. Dos lograron escapar saltando”, informó la Cruz Roja de Kenia en su cuenta de X.

Operativo de rescate

En el lugar intervinieron las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF), el Servicio de Policía Nacional, las Organizaciones de Administración del Gobierno Nacional (NGAOs) y la Cruz Roja para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate.

Los equipos utilizaron excavadoras hidráulicas para remover escombros y sacar a las personas atrapadas, que fueron trasladadas en andas hasta las ambulancias. La Cruz Roja confirmó que “las operaciones de búsqueda y rescate han concluido una vez localizados todos los implicados en el incidente”.

El edificio Blue Estate, donde ocurrió el accidente, estaba marcado por el Gobierno de Kenia para demolición. Shauri Moyo es uno de los suburbios más antiguos e históricos de Nairobi, ubicado a unos tres kilómetros del Distrito Central de Negocios (CBD), y se encuentra en plena transformación urbana.

El proyecto del presidente William Ruto busca construir 10,264 viviendas sociales y limpiar las orillas del río Nairobi, promoviendo así un plan de casas económicas en la ciudad. Muchos edificios antiguos serán demolidos para dar paso a estas nuevas construcciones, en un esfuerzo por modernizar la zona y ofrecer soluciones habitacionales asequibles.


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