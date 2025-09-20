Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T072624_484_ae5956eabf
Internacional

Desaparecen canal de Youtube de Nicolás Maduro

Durante las tensiones sufridas entre Caracas y Venezuela, una plataforma de videos desapareció el canal del presidente 'sin explicaciones'.

  • 20
  • Septiembre
    2025

YouTube sacó del aire el canal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual, contaba con más de 233,0000 suscriptores "sin explicaciones".

La cuenta del gobernante aparece listada en los motores de búsqueda, pero al buscarlo, se lee un mensaje que dice "Esta página no esta disponible".

"Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos contra Venezuela", detalló un medio multiestatal.

Esto ocurre en medio de la tensión que se vive entre Caracas y Washington por los ataques contra embarcaciones que según la Casa Blanca, tienen como objetivo combatir el narcotráfico. Sin embargo, el presidente Maduro calificó las acciones como un intento de "cambio de regimén" en su país.

El pasado agosto de 2024, el mandatario venezolano también acusó a los dueños de la red social "TikTok" de promover una guerra civil en el país, luego de que suspendieran la posibilidad de que Maduro realizara transmisiones en vivo.

Además, El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso una multa equivalente a 10 millones de dólares estadounidenses a TikTok, tras señalarla de "negligencia" por no implementar las medidas en retos virales que cobraron la vida de tres personas y provocaron intoxicaciones masivas en escuelas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_d0ef2eb221
América reacciona y rescata empate en el Gigante de Acero
EH_FOTO_VERTICAL_36_3026f2dc40
Trump lanza nueva advertencia a Venezuela; ahora sobre migración
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T101644_795_7de34f22e8
Colapso de vivienda deja un muerto y tres lesionados en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_d0ef2eb221
América reacciona y rescata empate en el Gigante de Acero
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
EH_UNA_FOTO_5_ee29f77dd3
Tercer camión cae en socavón de CDMX en menos de un mes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Muere en accidente aéreo en García conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×