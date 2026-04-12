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Nuevo León

Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados

Durante toda la mañana del domingo no pudo localizarse a ningún empleado de la compañía dentro del Aeropuerto Internacional de Monterrey

  • 12
  • Abril
    2026

Ante la incapacidad de Magnicharters para cumplir con sus vuelos programados durante las próximas dos semanas, aerolíneas y grupos aeroportuarios alistan un plan de atención a pasajeros en tránsito.

A través de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló que los afectados en al menos tres entidades podrán solicitar el apoyo de diversas empresas.

“Los viajeros que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para que se les brinde el apoyo posible”, explicó la Secretaría a través de la Agencia Federal de Aviación Civil.

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El sábado, mediante sus redes sociales y tras múltiples quejas, la empresa anunció que debido a problemas logísticos no especificados no operará durante los próximos 15 días.

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Te recomendamos: Magnicharters suspende vuelos programados por dos semanas

Inicialmente sugirieron a sus clientes que, si así lo deseaban, se acercaran a la Procuraduría Federal del Consumidor, sin embargo eliminaron la publicación con la invitación.

En su lugar, colocaron el número de atención de la compañía: 5551411351.

Sin determinar total de afectados por suspensión de vuelos en Magnicharters

Aunque no se ha determinado el número total de afectados por la suspensión de actividades de Magnicharters, los casos de retrasos y molestias fueron constantes durante el fin de semana.

“La Aerolínea Magnicharters hoy canceló el vuelo 162 con Destino Cancún-Mty.

“Un vuelo lleno, ya con equipaje documentado, después de un retraso de 2 horas, muestran en pantalla vuelo CANCELADO. Nadie de Magnicharters se hizo presente, en ningún teléfono contestan”, publicó una usuaria de Facebook 12 horas antes del comunicado de la empresa.

Desaparecen empleados de Magnicharters en Monterrey

Durante toda la mañana del domingo no pudo localizarse a ningún empleado de la compañía dentro del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Los espacios designados para que el personal documente maletas lucieron solos.

Son cuatro módulos dentro de la Terminal A en donde comúnmente Magnicharters atiende a sus clientes, sin embargo, estuvieron vacíos tras la cancelación de vuelos.

Un trabajador ajeno reveló que sí operaron el sábado, aunque básicamente la labor consistió en escuchar las quejas de los afectados.

 

 

 


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