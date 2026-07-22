La agencia canceló el proyecto tras obstáculos ambientales y de infraestructura, mientras revisa su estrategia para ampliar la capacidad de detención en EUA

Inicio / Internacional / Desiste ICE de abrir megacentros para migrantes en Pensilvania

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA (ICE) desistió de su plan para convertir dos almacenes rurales de Pensilvania en centros de detención para miles de migrantes, luego de enfrentar obstáculos relacionados con permisos ambientales y la infraestructura disponible en la zona.

La decisión se formalizó después de que un abogado del ICE retiró la apelación presentada contra la negativa de las autoridades estatales para autorizar el uso de los sistemas de agua potable y aguas residuales requeridos para operar las instalaciones.

En una carta enviada al Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania (DEP), la agencia notificó que ya no utilizará los inmuebles como centros de detención para migrantes.

Frenan proyecto por falta de infraestructura

El plan contemplaba adaptar dos almacenes ubicados en los condados de Berks y Schuylkill, pero el gobierno estatal advirtió que los sistemas locales de agua y saneamiento no contaban con la capacidad suficiente para atender a miles de personas detenidas.

Las autoridades consideraron que la operación de los centros representaría riesgos para la infraestructura y los servicios básicos de las comunidades donde se ubican los inmuebles.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, señaló que los almacenes no reunían las condiciones necesarias para albergar personas y afirmó que su conversión en centros de detención habría generado problemas para la salud pública y la seguridad de la población.

ICE revisa su estrategia de expansión

La cancelación ocurre mientras el ICE modifica su estrategia para ampliar su capacidad de detención en EUA.

La agencia había iniciado la adquisición de almacenes en distintos puntos del país como parte de un programa estimado en 38,000 millones de dólares para incrementar el número de espacios disponibles para personas sujetas a procesos migratorios.

Sin embargo, ese plan comenzó a cambiar durante el último mes. Varias de las compras y arrendamientos realizados durante la gestión de la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fueron cuestionados por gobiernos locales, que denunciaron no haber sido informados previamente sobre los proyectos.

Tras la salida de Noem del cargo, su sucesor, Markwayne Mullin, suspendió la adquisición de nuevos almacenes mientras se revisa la estrategia de expansión del sistema de detención migratoria.

Hasta el momento, el ICE no ha informado cuál será el uso que dará a las propiedades adquiridas en Pensilvania tras descartar su conversión en centros para migrantes.