La FDA aún no identifica el alimento relacionado con los contagios, mientras mantiene otra investigación sobre un brote asociado a lechuga

Inicio / Internacional / Investigan en EUA nuevo brote de cyclospora con 72 casos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un nuevo brote del parásito cyclospora, responsable de provocar infecciones gastrointestinales que ocasionan diarrea intensa y otros malestares digestivos.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), hasta el miércoles se habían confirmado 72 personas afectadas, aunque la investigación continúa y aún no se ha determinado cuál es el alimento relacionado con los contagios.

Las autoridades tampoco han revelado en qué estados se concentran los casos, al señalar que el rastreo epidemiológico sigue en desarrollo.

"Esta es una investigación en curso, y las autoridades están trabajando juntas para determinar la causa específica de las enfermedades en este grupo", indicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA.

FDA aún busca el origen del brote

La FDA informó que continúa recopilando información para identificar el producto que originó el brote y establecer la cadena de distribución relacionada con los casos.

El nuevo episodio ocurre mientras las autoridades federales mantienen abierta otra investigación por un brote distinto de cyclospora que fue asociado con lechuga iceberg distribuida por Taylor Farms, empresa que anunció recientemente el retiro preventivo de producto cultivado en el centro de México.

Hasta ahora, las autoridades aclararon que ambos brotes se investigan por separado y que aún no existe evidencia de que estén relacionados.

¿Qué es la cyclospora?

La cyclospora es un parásito microscópico que puede contaminar frutas y verduras cuando estos alimentos entran en contacto con agua o superficies contaminadas con heces humanas.

Una vez ingerido, el microorganismo provoca una enfermedad intestinal cuyos síntomas más comunes incluyen:

Diarrea frecuente o intensa.

Dolor abdominal.

Náuseas.

Pérdida del apetito.

Fatiga.

Pérdida de peso en algunos pacientes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que la diarrea puede presentarse de forma recurrente y prolongarse durante varios días o semanas si no se recibe tratamiento.