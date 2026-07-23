Equipos de rescate buscan a decenas de desaparecidos mientras las autoridades investigan las causas de la peor tragedia marítima del país

Inicio / Internacional / Suben a 72 los muertos por naufragio de ferry en Guyana

El número de fallecidos por el naufragio del ferry estatal MV Barima frente a las costas de Guyana aumentó a 72 personas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate para localizar a los pasajeros que permanecen desaparecidos.

De acuerdo con el gobierno guyanés, a bordo de la embarcación viajaban alrededor de 179 personas, de las cuales 76 fueron rescatadas con vida. Las autoridades estiman que el saldo final podría superar el centenar de víctimas, lo que convertiría el accidente en la peor tragedia marítima registrada en la historia del país sudamericano.

El primer ministro Mark Phillips informó que las cuadrillas de rescate ampliaron el perímetro de búsqueda con el objetivo de recuperar a todas las personas que permanecen desaparecidas.

"El gobierno de Guyana mantiene su solidaridad con todos los afectados durante este difícil momento y garantizará que se despliegue cada recurso disponible hasta que la operación llegue a una conclusión segura y digna", declaró Phillips.

El ferry naufragó tras hacer agua en el Atlántico

El MV Barima, un ferry con 87 años de antigüedad, zarpó el pasado sábado desde Georgetown con destino a Port Kaituma, cuando comenzó a ingresar agua y terminó hundiéndose en aguas del océano Atlántico, frente a la costa de Essequibo.

Las autoridades informaron que la embarcación no contaba con seguro, por lo que el gobierno asumirá los gastos funerarios y otros costos derivados de la tragedia.

Mientras tanto, buzos provenientes de Brasil y Trinidad y Tobago trabajan para reflotar el ferry y permitir una inspección técnica que ayude a determinar qué provocó el hundimiento.

Investigan posibles responsabilidades

La Policía de Guyana abrió una investigación penal que hasta el momento ha derivado en la detención de tres personas, entre ellas el capitán del ferry, un integrante de la tripulación y el funcionario encargado de supervisar la carga de la embarcación.

Según las autoridades, uno de los tripulantes dio positivo al consumo de marihuana durante las pruebas realizadas tras el accidente.

Aunque el gobierno sostiene que el ferry operaba por debajo de su capacidad máxima, varios sobrevivientes han asegurado que el barco transportaba más personas de las permitidas.

El manifiesto oficial registraba 116 pasajeros y 17 tripulantes; sin embargo, las investigaciones apuntan a que viajaban hasta 179 personas, por lo que las autoridades buscan esclarecer las diferencias entre los registros y el número real de ocupantes.