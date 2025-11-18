Desmantelan 'oficina' del CJNG en España con ayuda de la DEA

La Policía Nacional española, en una operación coordinada con la DEA estadounidense y autoridades policiales de Países Bajos, al desmanteló la "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España.

La organización criminal había reactivado su estructura operativa con la llegada de un cargamento de droga, incorporando nuevos miembros mexicanos enviados expresamente para fortalecer su presencia en el país.

La operación, que se extendió por Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, culminó con la detención de 20 personas, de las cuales 15 permanecen en prisión provisional.

Dicha investigación reveló que el CJNG había reestructurado su "oficina" en territorio español para gestionar la recepción de cocaína y anfetaminas ocultas en maquinaria industrial de gran tonelaje.

El cargamento, procedente de Costa Rica, llegó en un contenedor marítimo en colaboración con grupos mafiosos europeos. La Camorra napolitana, a través del clan Amato-Pagano, también participó en la distribución internacional de la droga, evidenciando la intrincada red de conexiones del CJNG.

Cabe señalar que la investigación, liderada por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, se inició a principios de este año tras detectar la introducción de cocaína a través del entramado empresarial de uno de los principales objetivos del cártel.

La droga se almacenaba en fincas de la sierra de Madrid y en zonas rurales de Ávila, lugares elegidos por su privacidad y seguridad.

La distribución a nivel nacional se coordinaba desde una finca cercana a La Adrada (Ávila), con ramificaciones en Bilbao y Valencia, utilizando vehículos con compartimentos ocultos.

Para el transporte internacional, la organización disponía de otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo), desde donde se recibía y enviaba maquinaria industrial con la droga oculta hacia Italia.

Por su parte, un empresario español, al frente de varias sociedades mercantiles de su propiedad, proporcionaba el soporte logístico a la "oficina.

