Cerrar X
cartel_jalisco_espana_55e0b6bf36
Internacional

Desmantelan 'oficina' del CJNG en España con ayuda de la DEA

La Policía Nacional española, en colaboración con la DEA y autoridades holandesas, desmanteló la 'oficina' del CJNG en España, arrestando a 20 personas

  • 18
  • Noviembre
    2025

La Policía Nacional española, en una operación coordinada con la DEA estadounidense y autoridades policiales de Países Bajos, al desmanteló la "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España.

La organización criminal había reactivado su estructura operativa con la llegada de un cargamento de droga, incorporando nuevos miembros mexicanos enviados expresamente para fortalecer su presencia en el país.

La operación, que se extendió por Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, culminó con la detención de 20 personas, de las cuales 15 permanecen en prisión provisional.

Dicha investigación reveló que el CJNG había reestructurado su "oficina" en territorio español para gestionar la recepción de cocaína y anfetaminas ocultas en maquinaria industrial de gran tonelaje.

El cargamento, procedente de Costa Rica, llegó en un contenedor marítimo en colaboración con grupos mafiosos europeos. La Camorra napolitana, a través del clan Amato-Pagano, también participó en la distribución internacional de la droga, evidenciando la intrincada red de conexiones del CJNG.

Cabe señalar que la investigación, liderada por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, se inició a principios de este año tras detectar la introducción de cocaína a través del entramado empresarial de uno de los principales objetivos del cártel.

La droga se almacenaba en fincas de la sierra de Madrid y en zonas rurales de Ávila, lugares elegidos por su privacidad y seguridad.

La distribución a nivel nacional se coordinaba desde una finca cercana a La Adrada (Ávila), con ramificaciones en Bilbao y Valencia, utilizando vehículos con compartimentos ocultos.

Para el transporte internacional, la organización disponía de otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo), desde donde se recibía y enviaba maquinaria industrial con la droga oculta hacia Italia.

Por su parte, un empresario español, al frente de varias sociedades mercantiles de su propiedad, proporcionaba el soporte logístico a la "oficina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G5_1wl_AWUA_Aipif_a293e6beda
Bloqueos en 12 municipios de Michoacán tras operativo contra CJNG
INFO_7_UNA_FOTO_19_2b795586a7
Julión Alvarez desmiente detención de su piloto en Honduras
EH_CONTEXTO_32_01f6e3f879
Detienen en Honduras a piloto de Julión Álvarez por narcotráfico
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_trump_4fb4db8fff
Se reúne Cristiano Ronaldo con Trump en el Despacho Oval
4fccc7ab_57dc_4c5f_b09e_6fb5e60b7fad_5f75f7393b
NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro
EH_DOS_FOTOS_2025_11_19_T135345_828_aff7e0f589
Rescatan a cría de pecarí y logra reunirse con su manada
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×