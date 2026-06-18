Desmantelan red que explotaba a venezolanas en España

La Policía Nacional de España desarticuló una organización criminal dedicada a la trata de mujeres venezolanas con fines de explotación sexual, cuyos integrantes utilizaban el nombre del grupo criminal Tren de Aragua para intimidar a las víctimas y evitar que escaparan.

Como resultado del operativo fueron detenidas 17 personas en Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo, mientras que tres de los principales sospechosos permanecen en prisión provisional.

Captaban a las víctimas con falsas promesas

La investigación permitió identificar a 14 mujeres víctimas de trata y a otras 12 potenciales víctimas. Según las autoridades, la organización reclutaba a mujeres en situación de vulnerabilidad en Venezuela con la promesa de ofrecerles una mejor vida en España.

Una vez en territorio español, las víctimas eran informadas de que habían adquirido deudas de entre 7 mil y 9 mil euros por los gastos del viaje, las cuales debían saldar ejerciendo la prostitución.

Los integrantes de la red retiraban la documentación personal de las mujeres y las amenazaban tanto a ellas como a sus familiares en Venezuela, haciéndose pasar por miembros del Tren de Aragua para reforzar la intimidación.

Las investigaciones revelaron que las víctimas eran obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana, sin posibilidad de rechazar clientes ni negarse a realizar prácticas sexuales.

La organización trasladaba constantemente a las mujeres entre distintos pisos utilizados para la prostitución en Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de mantener el control sobre ellas y aumentar los beneficios económicos.

Además, imponía multas arbitrarias, concedía préstamos en condiciones abusivas y generaba nuevas deudas para prolongar la explotación.

La investigación comenzó en 2025

Las pesquisas iniciaron en agosto de 2025, luego de que dos testigos denunciaran ante la Policía la situación de varias mujeres venezolanas explotadas sexualmente en inmuebles de Tenerife.

Conforme avanzó la investigación, los agentes localizaron nuevas víctimas tanto en la isla como en diferentes municipios de Madrid, lo que permitió reconstruir la estructura y el funcionamiento de la organización.

En marzo de 2026 se llevó a cabo la primera fase de la operación, durante la cual fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la red, incluidos algunos de sus principales responsables. Posteriormente, en mayo, fueron arrestados otros dos presuntos miembros.

Las autoridades españolas mantienen abierta la investigación para identificar a otros colaboradores que participaban en la captación de mujeres en Venezuela.

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