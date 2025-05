Desmantelan red criminal ligada al Cártel de Sinaloa en Francia

Una operación internacional coordinada por Europol y la Gendarmería Nacional Francesa desmanteló una red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, con operaciones en Francia y Bélgica.

La acción, realizada el pasado 19 de mayo, incluyó cateos simultáneos en 16 domicilios y resultó en la detención de 16 personas.

Los arrestados son 13 ciudadanos franceses, un belga, un serbio y un mexicano-estadounidense, cuyas identidades no fueron reveladas.

La organización delictiva estaba implicada en la producción, tráfico y distribución de metanfetaminas, y tenía conexiones con grupos criminales en España, Países Bajos y Nueva Zelanda.

Two main organisers identified in massive meth network.

⚠️ 216 kg of meth seized

👥 16 arrests

Links from 🇫🇷 to 🇲🇽, 🇨🇳 to 🇧🇪



Mexican cartel expertise + Chinese chemicals used to produce meth in Europe.



