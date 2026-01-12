Podcast
whatsapp_image_2026_01_12_at_70015_am_3_1024x768_e70544c527
Nacional

Desmantelan narcolaboratorios en Durango, Sinaloa y Michoacán

Fuerzas federales desmantelaron tres laboratorios de drogas sintéticas en Durango, Sinaloa y Michoacán, asegurando toneladas de precursores y producto terminado

  • 12
  • Enero
    2026

Fuerzas federales de seguridad lograron la localización y neutralización de tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en los estados de Durango, Sinaloa y Michoacán, lo que representa un impacto directo a la estructura logística de las organizaciones criminales.

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad.

Aseguramientos en Durango

En la localidad de Carricitos, durante recorridos terrestres, elementos navales localizaron un centro de producción a gran escala.

whatsapp-image-2026-01-12-at-70012-am-1024x768.jpeg

En el sitio se aseguraron 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos, además de que las extensas áreas de operación fueron inhabilitadas en su totalidad.

Golpe al narco en Sinaloa

En el poblado de Los Cedros, las autoridades desmantelaron una instalación clandestina donde se detectaron 750 kilos de droga lista para su distribución, así como 1,150 litros y 695 kilos de sustancias químicas base utilizadas para su elaboración.

whatsapp-image-2026-01-12-at-70011-am-1024x768.jpeg

Importante decomiso en Michoacán

En la localidad de La Escondida, en Michoacán, se localizó uno de los mayores depósitos de insumos.

Ahí se aseguraron 9,700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo especializado de laboratorio y diversas herramientas.

whatsapp-image-2026-01-12-at-70014-am-1-1024x768.jpeg

De acuerdo con el comunicado oficial, la destrucción total de las instalaciones y el aseguramiento de los materiales evitó que miles de dosis de drogas ilícitas llegaran a las calles.

“La neutralización de estos laboratorios representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada”, señalaron las autoridades.


