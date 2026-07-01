Desnuclearización de Irán 'marcha bien' pese ataques: Trump

En el marco de las declaraciones contradictorias, se realizan las conversaciones entre los enviados especiales de la Casa Blanca y representantes iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la "desnuclearización" de Irán marcha "bien" a pesar de los ataques perpetrados contra la República Islámica, así como de las versiones contradictorias alrededor de las conversaciones indirectas en Doha.

Antes de abordar el nuevo avión presidencial donado por Qatar, el mandatario republicano afirmó que se establecen reuniones con resultados positivos.

"El proceso de desnuclearización de Irán avanza bien. Han mantenido reuniones muy buenas y ya veremos. Los golpeamos con mucha fuerza durante tres noches, como saben, pero nos llevamos muy bien", explicó Trump.

Insistió en calificar de "desnuclearización" a las negociaciones con Teherán y advirtió que "todo va bien".

Celebra récords de bolsa en Estados Unidos y baja en precio del petróleo

Por otra parte, también Trump celebró que "la bolsa está batiendo récords prácticamente a diario" y "el precio del petróleo ha bajado muchísimo" desde que inició el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, restó importancia a las acusaciones de que se está enriqueciendo a costa del conflicto.

"¿Saben por qué estoy obteniendo ganancias? Porque la bolsa está subiendo. Todo el mundo está ganando dinero", afirmó.

Las conversaciones entre los enviados especiales de la Casa Blanca junto con representantes iraníes se realizan en el marco de las declaraciones contradictorias desde Washington y Teherán.

Mientras que el presidente Donald Trump sugiere que Irán había solicitado un encuentro, el Gobierno persa rechazó esa afirmación.

Irán reitera que no se reunirá con Estados Unidos en Qatar

Irán insistió este martes que no tiene previsto reunirse esta semana con Estados Unidos en Qatar, tal y como lo afirmó el presidente Donald Trump hace unos días.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reiteró que no se tiene contemplado algún encuentro directo con los representantes estadounidenses.