Las aclaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este lunes que habrá una reunión entre representantes

Inicio / Internacional / Qatar confirma llegada de Witkoff y Kushner, pero niega reuniones

Qatar confirmó este martes la llegada a Doha de los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, pero negó que se lleven a cabo reuniones de alto nivel.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró que "Witkoff y Kushner están en Doha para hablar con los mediadores" y analizar el progreso de las negociaciones.

Asimismo, indicó que las conversaciones abordarán temas de interés regional, entre ellos el asunto iraní y el frágil armisticio en el Líbano.

"Actualmente, no hay programada ninguna reunión de alto nivel y directa entre Estados Unidos e Irán", insistió Al Ansari, que argumentó que la presencia de los enviados no es para llevar a cabo "conversaciones con la parte iraní".

Señaló que las reuniones técnicas entre Washington y Teherán para discutir temas relacionados con el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio "no se han detenido y los mediadores trabajan para facilitarlas".

Arribo de enviados se produce durante tensiones entre Estados Unidos e Irán

Las aclaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este lunes que habrá una reunión entre representantes de su país.

En cuanto a estos fondos congelados, el portavoz sostuvo que los "6,000 millones de dólares en fondos iraníes congelados aún no han sido transferidos a Teherán" y que la transferencia "solo se realizará si Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo".

El estrecho de Ormuz y el mecanismo para su reapertura y la reanudación de la navegación son asuntos de "suma importancia" y uno de los "puntos centrales de las negociaciones".

"Estamos coordinando con el Sultanato de Omán en relación con Ormuz y el paso seguro de los buques".

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos acordaron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo de paz que incluya el programa nuclear iraní, como establece el memorando de entendimiento.

Irán y EUA acuerdan hoja de ruta de 60 días para un acuerdo final

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán acordaron la creación de un comité de alto nivel para impulsar una hoja de ruta que permita alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, de acuerdo con un comunicado difundido por los mediadores Qatar y Pakistán.

El texto, publicado en la red social X por los ministerios de Exteriores de ambos países mediadores, señala que el objetivo es sentar las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas tras la ronda celebrada el domingo en el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza.