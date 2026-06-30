En Qatar se encuentran 12,000 millones de dólares iraníes bloqueados por las sanciones estadounidenses y Teherán espera tener acceso

Inicio / Internacional / Irán reitera que no se reunirá con Estados Unidos en Qatar

Irán insistió este martes que no tiene previsto reunirse esta semana con Estados Unidos en Qatar, tal y como lo afirmó el presidente Donald Trump hace unos días.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reiteró que no se tiene contemplado algún encuentro directo con los representantes estadounidenses.

"En ningún momento hemos tenido previsto celebrar reuniones con la parte estadounidense, en ningún nivel durante los próximos días, por lo que no hay ningún encuentro que hayamos decidido abandonar".

El diplomático indicó que una delegación iraní tiene previsto viajar a Doha para “abordar la aplicación de algunas cláusulas del memorando de entendimiento, entre ellas la relativa a la liberación de los activos iraníes bloqueados” con los cataríes.

En Qatar se encuentran 12,000 millones de dólares iraníes bloqueados por las sanciones estadounidenses y Teherán espera tener acceso al menos a la mitad de ese monto.

Autoridades iraníes insistieron en las últimas horas en que no se reunirán con Estados Unidos esta semana después de que Trump afirmara ayer que los enviados especiales de la Casa Blanca.

Qatar confirma llegada de Witkoff y Kushner, pero niega reuniones

Qatar confirmó este martes la llegada a Doha de los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, pero negó que se lleven a cabo reuniones de alto nivel.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró que "Witkoff y Kushner están en Doha para hablar con los mediadores" y analizar el progreso de las negociaciones.