Despega el Europa Clipper; NASA buscará vida en luna de Júpiter

La misión Europa Clipper de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, despegó este lunes 14 de octubre desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy.

Esta misión tiene como objetivo explorar la luna Europa de Júpiter, un satélite cubierto de hielo que podría albergar condiciones para la vida.

Europa Clipper sobrevolará esta luna 49 veces, acercándose a tan solo 25 kilómetros de su superficie, buscando los elementos esenciales para la vida.

El lanzamiento, fue inicialmente previsto para el 10 de octubre, se retrasó debido al huracán Milton. Sin embargo, tras superar esta adversidad, la misión ha comenzado su largo viaje de 2,900 millones de kilómetros hasta Júpiter.

En lugar de un trayecto directo, la sonda tomará impulso gravitacional realizando maniobras alrededor de Marte y la Tierra antes de llegar a su destino, explicó la NASA.

Liftoff of Europa Clipper!



The #EuropaClipper spacecraft lifted off at 12:06pm ET Oct. 14 from Launch Pad 39A aboard a SpaceX Falcon Heavy rocket.



The mission will help scientists better understand how life developed on Earth and the potential for finding life beyond our… pic.twitter.com/rzqbmqvyBh