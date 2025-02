Bono, líder de U2, tendrá su propio documental

El documental 'Bono: Stories of Surrender', una exploración visual y lírica del espectáculo unipersonal homónimo del cantautor Bono, líder de la banda U2, llegará al servicio de streaming el 30 de mayo.

Basada en su libro de memorias, Surrender: 40 Songs, One Story, y la gira de presentación del libro que hizo, la película fue dirigida por el galardonado cineasta Andrew Dominik (El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, Blonde) y llegará a Apple TV+.

Ese mismo día, también se estrenará Bono: Stories of Surrender (Immersive), el primer largometraje disponible para la tecnología Apple Immersive Video, un formato multimedia grabado en 8K con audio espacial para producir un video de 180 grados que coloca a los espectadores en el escenario con Bono y la narrativa de su historia.

El proyecto ofrece una vívida reinvención del espectáculo unipersonal de Bono, aclamado por la crítica, titulado "Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief".

"Mientras descorre el telón sobre una vida extraordinaria y la familia, los amigos y la fe que lo han desafiado y sostenido, también revelará historias personales sobre su viaje como hijo, padre, esposo, activista y estrella de rock", se dice en un comunicado.

"Junto con imágenes exclusivas nunca antes vistas de los espectáculos del Beacon Theatre, la cinta muestra a Bono interpretando muchas de las icónicas canciones de U2 que han dado forma a su vida y su legado".

Jon Kamen y Dave Sirulnick de RadicalMedia producirán junto a Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner de Plan B Entertainment.

