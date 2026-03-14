Realizan protestas en Italia contra guerras en Medio Oriente

Miles de personas se manifestaron el sábado en Italia para expresar su rechazo a las guerras en Medio Oriente y a las reformas judiciales impulsadas por el gobierno conservador encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni. Las movilizaciones también reflejaron el clima político que vive el país previo al referéndum nacional programado para marzo.

Las protestas se desarrollaron en un contexto de creciente debate político, ya que la consulta popular prevista para el 22 y 23 de marzo sobre cambios en el sistema judicial se ha convertido en una prueba clave para el gobierno italiano, que enfrentará elecciones el próximo año.

Referéndum judicial se convierte en prueba política

El referéndum propone modificaciones al sistema judicial italiano, iniciativa que el gobierno defiende como una medida necesaria para reducir los retrasos en los tribunales y recuperar la confianza pública en la justicia.

Sin embargo, los partidos de oposición y diversos sectores sociales sostienen que las reformas podrían debilitar la independencia del poder judicial y abrir la puerta a una mayor influencia política sobre los jueces.

La discusión en torno a estas modificaciones ha escalado hasta convertirse en un enfrentamiento político directo entre la primera ministra y sus adversarios, quienes consideran que la consulta popular será un termómetro del respaldo ciudadano al gobierno.

Manifestaciones en Roma contra el gobierno

En el centro de Roma, manifestantes portaron banderas de sindicatos, así como insignias palestinas y cubanas, mientras coreaban consignas como “Gobierno de Meloni, dimite”. La concentración concluyó sin incidentes mayores.

Durante la movilización, algunos participantes expresaron su preocupación por la situación internacional y por el impacto de los conflictos armados en distintas regiones del mundo.

La manifestante Sandra Paganini afirmó que las acciones militares recientes están afectando la convivencia internacional y advirtió sobre el riesgo de que las tensiones globales escalen hacia conflictos de mayor magnitud.

Meloni defiende las reformas judiciales

La primera ministra Giorgia Meloni ha defendido públicamente las reformas legales al señalar que el sistema judicial italiano enfrenta problemas estructurales que afectan su eficiencia.

Durante un acto de campaña realizado en Milán, la mandataria sostuvo que cuando la justicia es lenta o ineficiente, toda la estructura institucional termina afectada y los ciudadanos son quienes sufren las consecuencias.

Meloni decidió involucrarse directamente en la campaña a favor de la reforma, lo que ha elevado aún más la tensión política en el país de cara al referéndum.

Protestas contra la guerra se extienden en Europa

Las movilizaciones también se relacionan con el aumento de protestas en varias ciudades europeas tras el inicio, el pasado 28 de febrero, de ataques aéreos a gran escala realizados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, lo que provocó represalias y una escalada de tensiones en Medio Oriente.

En España, miles de personas se concentraron en diferentes ciudades para exigir el fin del conflicto. En Madrid, los manifestantes corearon consignas contra la guerra y expresaron solidaridad con las poblaciones civiles afectadas.

De igual forma, se registraron protestas durante la semana en Atenas y en otras ciudades de Grecia, reflejando la preocupación internacional por el impacto de la crisis en Medio Oriente y sus posibles consecuencias globales.

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