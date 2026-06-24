'El Cártel de Sinaloa y el CJNG son la prioridad numero uno': DEA

La DEA afirmó que el Cártel de Sinaloa y el CJNG son su principal objetivo en la lucha contra el fentanilo y el narcotráfico en Estados Unidos

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El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son la “prioridad número uno” para la Administración para el Control de Drogas (DEA), según afirmó este miércoles su director, Terrance Cole.

A través de las redes sociales de la DEA, el director de la agencia advirtió que la administración nunca se ha estado más enfocada, alineada y dedicada para enfrentar la crisis de fentanilo que se vive en Estados Unidos.

En su mensaje aseguró que el Cártel de Sinaloa y el CJNG son los principales grupos criminales que busca desmantelar.

Del mismo modo, remarcó que la corporación está en busca de los criminales responsables del tráfico de drogas en EUA, incluyendo a “todos y cada uno de los distribuidores”, así como a quienes se benefician de estas operaciones.

“El fentanilo ha devastado comunidades”

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes la habíamos visto. Los cárteles mexicanos, Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha roto familias. Ha devastado comunidades y ha desafiado a las fuerzas del orden en todos los niveles”, advirtió Terrance Cole.

Cole también aseguró que entiende la importancia del cumplimiento de la ley a nivel internacional tras haber servido en países como Colombia, Afganistán y México.

Por último, destacó que durante su gestión la DEA ha incautado más de 14,000 kilos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, equivalentes a más de 478 millones de dosis de esta droga.