Sudáfrica vence 1-0 a Corea y enfrentará a Canadá en fase final

Ya está definido el primer juego de Dieciseisavos de Final de la justa de 2026: los sudafricanos se medirán a los canadienses el domingo en Los Ángeles

La selección de Sudáfrica dio la sorpresa este miércoles en el Estadio Monterrey al vencer 1-0 a Corea del Sur en juego de la Jornada 3 de la Primera Ronda, dentro del Grupo A.

Con la victoria, los sudafricanos (que llegaron a duelo como sotanero del grupo) se treparon al segundo sitio del sector y avanzaron automáticamente a Dieciseisavos de Final, fase en la que se medirán a Canadá este domingo a las 13:00 horas en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, California.

Los coreanos arribaron a la batalla como sublíderes, pero cayeron a la tercera posición, por lo que están a la espera para saber si avanzan a la fase final como uno de los ocho mejores terceros lugares de la primera ronda.

Ante 51,243 aficionados en el inmueble de Nuevo León, Thapelo Maseko anotó el único gol del encuentro al minuto 63, tras definir con tiro raso adentro del área.

De esta forma, el Estadio Monterrey le dice adiós a la fase de grupos y se prepara para la batalla de fase final que albergará el lunes, con el duelo de Dieciseisavos de Final entre el líder del Grupo F, que se define este jueves, ante el segundo sitio del Grupo C, que es Marruecos.