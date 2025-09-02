El Pentágono autoriza hasta 600 jueces temporales de inmigración

El secretario de Defensa Pete Hegseth ha aprobado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración temporales, según un memorando revisado por The Associated Press.

El ejército comenzará a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia "tan pronto como sea posible" y los servicios militares deberían tener identificada la primera ronda de personas para la próxima semana, según el memorándum, fechado el 27 de agosto.

El esfuerzo se produce mientras la administración Trump intensifica las medidas contra la inmigración en todo el país, aumentando los arrestos y deportaciones. Los tribunales de inmigración ya están lidiando con un enorme retraso de aproximadamente 3,5 millones de casos que ha crecido en los últimos años.

Sin embargo, numerosos jueces de inmigración han sido despedidos o se han ido voluntariamente después de aceptar renuncias diferidas ofrecidas por la administración, según su sindicato. La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos dijo en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos "sin causa" en tribunales de todo el país.

Eso ha dejado alrededor de 600 jueces de inmigración, según cifras del sindicato, lo que significa que la medida del Pentágono duplicará sus filas.

La medida se está llevando a cabo a solicitud del Departamento de Justicia, y el memorando señaló que la misión inicialmente no durará más de 179 días, pero podría ser renovada.

Cuando se le preguntó sobre la medida, un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas al Departamento de Defensa. Los funcionarios del Pentágono dirigieron las preguntas a la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó el martes que la administración está considerando una variedad de opciones para ayudar a resolver el significativo retraso de casos de inmigración, incluida la contratación de jueces de inmigración adicionales. El funcionario dijo que el asunto debería ser "una prioridad en la que todos, incluidos aquellos que esperan adjudicación, puedan estar de acuerdo".

