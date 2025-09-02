Cerrar X
AP_25245665460569_23260ae042
Internacional

El Pentágono autoriza hasta 600 jueces temporales de inmigración

Pete Hegseth ha aprobado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración temporales

  • 02
  • Septiembre
    2025

El secretario de Defensa Pete Hegseth ha aprobado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración temporales, según un memorando revisado por The Associated Press.

El ejército comenzará a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia "tan pronto como sea posible" y los servicios militares deberían tener identificada la primera ronda de personas para la próxima semana, según el memorándum, fechado el 27 de agosto.

El esfuerzo se produce mientras la administración Trump intensifica las medidas contra la inmigración en todo el país, aumentando los arrestos y deportaciones. Los tribunales de inmigración ya están lidiando con un enorme retraso de aproximadamente 3,5 millones de casos que ha crecido en los últimos años.

Sin embargo, numerosos jueces de inmigración han sido despedidos o se han ido voluntariamente después de aceptar renuncias diferidas ofrecidas por la administración, según su sindicato. La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos dijo en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos "sin causa" en tribunales de todo el país.

Eso ha dejado alrededor de 600 jueces de inmigración, según cifras del sindicato, lo que significa que la medida del Pentágono duplicará sus filas.

La medida se está llevando a cabo a solicitud del Departamento de Justicia, y el memorando señaló que la misión inicialmente no durará más de 179 días, pero podría ser renovada.

Cuando se le preguntó sobre la medida, un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas al Departamento de Defensa. Los funcionarios del Pentágono dirigieron las preguntas a la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó el martes que la administración está considerando una variedad de opciones para ayudar a resolver el significativo retraso de casos de inmigración, incluida la contratación de jueces de inmigración adicionales. El funcionario dijo que el asunto debería ser "una prioridad en la que todos, incluidos aquellos que esperan adjudicación, puedan estar de acuerdo".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25245541415522_e8eca39102
Trump anunciará que el Comando Espacial se trasladará a Alabama
EH_DOS_FOTOS_50d4c1306c
Abogada de ‘El Chapo' Guzmán la defenderá en EUA
Acusa_Nicolas_Maduro_a_EUA_de_buscar_un_cambio_de_manera_terrorista_a60fa7ecd9
Maduro denuncia estar bajo amenaza de misiles de EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_ae4ffe2c97
Empresarios de Sinaloa buscan visita del papa Leóx XIV
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_21_38_PM_1f0a3145e5
Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×