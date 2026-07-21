El secretario de Guerra de EUA reveló que el monto de $37,500 millones de dólares corresponde a gastos de operación y mantenimiento, salarios y otros costos

Inicio / Internacional / 'EUA ha gastado $37,500 mdd en la guerra con Irán': Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló que el país ha gastado alrededor de $37,500 millones de dólares en la guerra iniciada en febrero pasado, junto con Israel, contra Irán.

"Senador, la estimación que tenemos hasta hoy es de $37,500 millones de dólares", declaró el funcionario al responder un cuestionamiento del senador demócrata Richard Durbin, sublíder de la mayoría en el Senado.

Durante la comparecencia, Durbin preguntó si la intensificación de las hostilidades entre EUA e Irán implicará nuevos gastos para el gobierno estadounidense en los próximos meses.

Hegseth respondió que parte del monto informado contempla gastos de operación y mantenimiento, salarios y otros costos previstos para el actual año fiscal, aunque evitó precisar cuánto dinero adicional será necesario si el conflicto continúa o por cuánto tiempo podrían mantenerse las operaciones militares.

Iran war has cost the U.S. $37.5 billion, Hegseth says. pic.twitter.com/1vyjUzOOVQ — Clash Report (@clashreport) July 21, 2026

Trump advierte nuevas represalias contra Irán

Las declaraciones se producen un día después de que el presidente Donald Trump prometiera una nueva respuesta militar contra la República Islámica.

"Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará muchas veces por ello", afirmó el mandatario, al señalar que ese mensaje ya había sido transmitido a Hegseth y a otros altos mandos del Pentágono.

Irán asegura que mantendrá la guerra hasta lograr 'disuasión total'

Por su parte, el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, sostuvo que la ofensiva contra Washington continuará hasta alcanzar una "disuasión total".

"La racionalidad dicta que la guerra debe continuar hasta alcanzar la disuasión total para la nación iraní. De lo contrario, el enemigo volverá a invadir el querido territorio iraní con errores de cálculo", declaró el portavoz militar, quien aseguró que prolongar el conflicto responde a la experiencia y no a una postura beligerante.

Escalada militar entre EUA e Irán continúa

Tras un cese al fuego considerado precario y acordado en abril, la confrontación volvió a intensificarse hace casi dos semanas, cuando Trump dio por terminado el acuerdo con Irán y acusó al gobierno iraní de atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Desde entonces, ambas naciones han mantenido un intercambio de ataques. Estados Unidos ha bombardeado objetivos que incluyen infraestructura civil iraní, mientras que Teherán ha respondido con ataques contra bases militares estadounidenses en la región. Además, Washington restableció el bloqueo militar a los puertos iraníes.