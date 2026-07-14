Aunque los detalles iniciales siguen sin ser actualizados, se indicó que 18 de los fallecidos eran mujeres y nueve eran hombres

Inicio / Internacional / Elevan a 30 los muertos por incendio en bar de Bangkok, Tailandia

La cifra de personas fallecidas por el incendio de un bar de Bangkok se elevó a 30, según informaron las autoridades en Tailandia.

De acuerdo con la Administración Metropolitana de Bangkok, más de 70 personas resultaron heridas en la tragedia del domingo por la noche y 24 de ellas seguían en estado crítico.

Aunque los detalles iniciales siguen sin ser actualizados, se indicó que 18 de los fallecidos eran mujeres y nueve eran hombres, todos tailandeses excepto un empleado del bar que era de Laos. Entre los heridos hay 41 mujeres y 34 hombres.

Víctimas mortales quedaron atrapadas en el baño durante el siniestro

Sigue en curso una investigación sobre la causa del incendio y sobre si el local cumplía las normas de seguridad. La mayoría de las personas que murieron fueron halladas atrapadas en baños sin ventanas.

Por esto, el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, aseguró que ordenó realizar una amplia inspección de este tipo de establecimientos para evaluar riesgos, por lo que también intensificará la aplicación de las leyes existentes para mejorar los estándares de seguridad.

En el lugar se dejaron flores blancas con mensajes escritos a mano en tailandés y en otros idiomas, incluido el coreano, en los que se expresaban condolencias a las víctimas.

Escombros del bar yacían esparcidos a lo largo de la acera, trasladados allí el lunes por funcionarios que investigan la causa del incendio.

El clamor público por respuestas y acciones en torno a la tragedia ha incluido a familiares de los fallecidos que acudieron el martes al Instituto de Medicina Forense de Bangkok para recoger sus cuerpos.